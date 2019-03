¿Por qué Gamonal no quiere un bulevar?

"Gamonal no quiere bulevar" es el cántico más escuchado en Gamonal. Los vecinos, jóvenes y mayores se han plantado y están en pie de guerra. ¿por qué? La obra cuesta 8 millones de euros, considerada una barbaridad por los vecinos, teniendo una deuda de 500 millones.

Los vecinos denuncian que no han contado con ellos para tomar la decisión: "Lo mínimo es hablar con los vecinos, no queremos más impuestos, sino trabajo para nuestros hijos". Además, aseguran que no es ni mucho menos lo que más necesita ahora este barrio obrero, con más de 18.000 parados: "Hay cosas más urgentes, como arreglar la biblioteca, reparar aceras, pagar las deudas o ampliar el alumbrado".

Ahora la calle Vitoria cuenta con cuatro carriles, dos para cada sentido, y 300 plazas de aparcamiento en superficie. ¿Cuál será el resultado? Un carril para cada sentido, carril bici en el centro y adiós al aparcamiento gratuito en superficie, en un barrio con muchísimos problemas para aparcar.

Eso sí, el proyecto contempla 246 plazas de parking subterráneo, a casi 20.000 euros cada una. Plazas que construiría Antonio Miguel Méndez Pozo, del constructor MBG. Hacia él tambien se dirige la ira de los vecinos. De momento, piensan seguir plantando cara, y sin violencia.