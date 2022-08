Coges la maleta que has preparado cuidadosamente durante días, pensando en dejar atrás la rutina y comenzar a disfrutar de las vacaciones; te subes al tren, metro, autobús o coche que te llevará hasta el aeropuerto, pasas los controles de seguridad de tu maleta y llegas al punto de control de aduanas. Con una sonrisa en la cara y la documentación preparada esperas a que un agente de Policía te pida el pasaporte que te permitirá cruzar la frontera y, de repente, te encuentras con que no puedes pasar. "Su número de documentación no coincide con el que aparece en el visado", escuchas. ¿Cómo ha sido?

Si has renovado tu pasaporte recientemente, puedes encontrarte en esta situación. El error es pequeño, una ligera confusión en la tipografía, pero puede hacer que te quedes en tierra. Es lo que le ha ocurrido al divulgador Nacho Carretero Molero, quien ha explicado en las redes sociales cómo no pudo viajar a Estados Unidos por este "pequeño" error con consecuencias un poco mayores.

"Si has renovado recientemente tu pasaporte esto te interesa. Las últimas remesas de pasaporte en España empiezan por PAO, pero la tipografía está llevando a confusión ya que parece que sea PA0. Mucho cuidado, sobre todo si viajas a Estados Unidos. Te puedes quedar en tierra", escribe este usuario de Twitter.

Si bien para viajar a muchos países no es necesario obtener un visado para ello, y con el pasaporte en vigor es suficiente, muchos destinos sí obligan a solicitar algún tipo de documentación para poder entrar en el país. Es el caso de Estados Unidos, que obliga a los viajeros españoles a volar con el ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje, por sus siglas en inglés), una autorización que permite entrar en territorio estadounidense en el marco del Programa de Exención de Visado. El ESTA se puede solicitar 'online' y al pedirlo hay que incluir el número de pasaporte con el que tienes previsto viajar.

El número del pasaporte está conformado por tres letras y seis dígitos; no es un número de identificación como el DNI, ya que cada vez que se renueva el pasaporte se asigna un número de pasaporte nuevo, mientras que el anterior nunca se vuelve a reasignar. Al igual que ocurre con las matrículas, el número del pasaporte va avanzando como lo hace el abecedario, por lo que muchos pasaportes renovados o hechos en el mismo periodo de tiempo coincidirán en las letras del mismo. En una remesa reciente, las tres letras que se utilizan en la numeración del documento son PAO; no obstante, como inmediatamente después aparecen seis números, la letra O puede llegar a confundirse con el número cero.

Lo que le ha ocurrido a Carretero es, precisamente, un error derivado de esta confusión. "Para viajar a Estados Unidos por turismo hay que rellenar el formulario ESTA, tienes que tenerlo todo aprobado para poder subir al avión. Sin ESTA aprobada y asociada a tu número de pasaporte, no vuelas. El tema del PAO/PA0 nos está dejando en tierra a más de uno, ¡miradlo bien!", escribe en Twitter.

"Afortunadamente la ESTA se aprueba con bastante rapidez, no suelen tardar más de una hora. Pero si tienes mucha mala suerte como tuve yo y no descubres el error hasta llegar a la puerta de embarque te puedes quedar tirado. No es divertido, creedme", añade. El divulgador insiste en a importancia del diseño, algo que puede parecer "tan 'tonto' como la manera de mostrar las oes y los ceros de la tipografía elegida en el pasaporte" puede provocar "multitud de vuelos perdidos, costes inesperados y frustraciones muy molestas".

La historia de Nacho Carretero, que ha circulado por las redes sociales durante las últimas horas, cosechando cerca de 8.000 'likes' en Twitter, ha sido recibida con mucho agradecimiento por parte de muchos usuarios que no se habían percatado. "Mil gracias, millones de gracias. Adivinad quién hizo todo PA0 en lugar de PAO... ahora a modificar ESTA y vuelos, por suerte vuelo en septiembre", escribe otro usuario de la red social. "Este tuit me ha salvado la vida. Yo también me había sacado el permiso pensando que era un cero y no una o y y vuelo mañana", añade otro.

Incluso desde la Embajada estadounidense en Madrid se han hecho eco de la historia, subrayando la importancia que tiene. "Al rellenar el ESTA o solicitud de visado para ir a Estados Unidos es muy importante indicar correctamente el número de pasaporte. Los números de pasaportes españoles frecuentemente empiezan por tres letras, seguido de seis cifras", señalan.