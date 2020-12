Es una de las preguntas que todo el mundo se hace de cara a los desplazamientos de Navidad, a quién se considera "allegado". El documento aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud para estas fiestas apunta que entre el 23 de diciembre y el 6 de enero no se podrá entrar ni salir de las CCAA excepto para "acudir a los lugares de residencia habitual de familiares o allegados" u otros casos previstos en el decreto de estado de alarma.

Y ahí esta una de las grandes dudas, quién es "allegado". Salvador Illa tampoco lo pudo aclarar demasiado en la rueda de prensa de este miércoles cuando se le preguntó por ello: "Todo el mundo entendemos lo que queremos decir", ha puntualizado.

"Estas fiestas tienen un componente muy especial y todo el mundo entiende lo que queremos decir, todos entendemos lo que quiere decir familiar o allegado"

Desde el Ministerio de Sanidad -ha añadido- se considera que es necesario permitir "que un familiar o persona allegada, aunque no tenga un vínculo familiar definido", si se comparte una "efectividad especial" se permita la posibilidad de pasar juntos esos días. "Solo eso", ha remarcado Illa. Es decir, un concepto muy amplio porque aquí se pueden incluir amistades, aunque no exista un "vínculo familiar definido en el sentido tradicional".

¿Se necesitará justificante para viajar?

Tampoco está muy definido cómo se controlará que quien viaja lo hace por los motivos expuestos. Sobre la posible necesidad de presentar justificantes o acreditaciones para demostrar que quien está viajando es para reunirse con familiares o allegados, el ministro afirma: "No hemos acordado ningún modelo de justificante específico, pero los acuerdos están para cumplirse, y apelamos a la responsabilidad de todo el mundo para que así sea".

Ha querido destacar que "la ciudadanía va a respetar estas medidas como ha venido haciendo". Según Illa, la ciudadanía "ha dado muestra de responsabilidad" y ha querido transmitir que estas medidas no se han tomado "para entorpecer la vida de nadie". Sin embargo, sí ha trasladado la necesidad de "restringir al máximo la movilidad" durante estas próximas Navidades.

El ministro de Sanidad ha explicado que si es necesario se adoptarán controles para que se respeten las medidas y ha sido contundente sobre las prohibiciones de desplazamientos: "En Navidades, en casa", ha concluido.

Se trata, en cualquier caso, de algo complejo, como reconocía anoche la consellera de Sanidad de Valencia, Ana Barceló, en una entrevista en la Cadena Ser: "Tendremos que hacer un ejercicio de buena voluntad. Es complejo sobre todo en personas que no tienen vínculo jurídico. Se entiende que pueden desplazarse, no podemos tener unas Navidades que se conviertan en una cuesta de enero pandémica. No hay medidas coercitivas concretas".