El PSOE denuncia falta de "atención" a las mujeres que abortan solas en el hospital de A Coruña

La diputada socialista en el Parlamento gallego Marián Ferreiro ha denunciado la falta de "atención integral" a las mujeres que deben abortar en el segundo trimestre del embarazo en el Hospital Materno Infantil de A Coruña.



En rueda de prensa, desde las filas socialistas se ha culpado a los "recortes" del PP de esta situación coincidiendo con la concentración convocada este jueves por la Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto, que denuncia el "incumplimiento" de los protocolos internacionales.



Así, la secretaria general de la Agrupación Socialista coruñesa, Mar Barcón, ha calificado de "cruel" la situación después de que, según la Plataforma, se haya denunciado que las embarazadas que deben someterse a un aborto en el segundo trimestre no cuenten con la garantía de ser atendidas por un ginecólogo y una matrona.



En concreto, Marián Ferreiro ha asegurado que se les da la opción de abortar en el hospital o acudir a Madrid, pero ha añadido que en el caso del Materno "no se les asegura la epidural, profesionales médicos con ellas o que durante el parto vayan a tener sedación".



Al respecto, la parlamentaria ha denunciado que esta situación es "consecuencia de la ideología" del PP y ha exigido "una atención adecuada, una atención integral y no asistencial".



También ha recordado que el PSdeG ha pedido la comparecencia del conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, y que ha presentado diferentes iniciativas en este sentido en la Cámara autonómica.



"Son mujeres que quieren un embarazo, pero que, por distintas razones, tienen que interrumpirlo", ha explicado, al tiempo que ha recalcado que esta situación se denunció al gerente del Chuac sin haber obtenido "contestación".