Un fallo judicial y la ausencia de vigilancia permitieron el robo de droga en Huelva

El edificio de aduanas de Huelva se encontraba con cantidades abundantes de droga y sin vigilantes de seguridad, ni coches patrulla en la noche del último día del año. Todo ello lo tenían claro los narcotraficantes que entraron al edificio con cinco todoterrenos y un remolque.

Un fallo judicial hizo que la droga no se mandase a tiempo a la incineradora de Andalucía, lo que provocó el robo de mil kilos de hachís. Jorge Fernández Díaz, ministro del interior explicaba: "Todavía no se había dado por parte del juez competente la autorización de destrucción". Los narcos entraron por la puerta principal y en cuestión de segundos los diez encapuchados comenzaron a sacar la droga. No les llevó más de tres minutos.

Los propios vecinos avisaron a la policía. laSexta Noticias ha podido entrevistar a uno de ellos quien asegura que vio luces en el edificio y le resultó raro ya que era la luz de un despacho y "por la noche no hay nadie".

Con éste ya son cinco los robos de droga en comisarías de Andalucía en los últimos cuatro años. Antes había que trasladarla hasta Asturias para quemarla pero desde hace unos meses ya funciona una incineradora en Andalucía. El objeticvo es evitar la acumulación de grandes cantidades de droga en dependencias policiales.