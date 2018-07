Prisión provisional para una enfermera que manipuló muestras de Tuberculosis

UN PACIENTE FUE MEDICADO POR ERROR

Prisión provisional para una enfermera del hospital Miguel Servet de Zaragoza por contaminar muestras de laboratorio con Tuberculosis. La detenida no trabajaba directamente con los pacientes, pero una de las muestras contaminadas sí que provocó un falso positivo y se acabó medicando a un paciente. Esa persona no ha sufrido daños y desde el hospital aseguran que no hay peligro para otros pacientes.