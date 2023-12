El precio del chocolate se dispara y alcanza su máximo en 46 años: ya cuesta un 65% más que el año pasado. Tras este incremento la sequía que afecta a países productores y una enfermedad en la planta dejará la producción en Ghana y en Costa de Marfil -principales productores mundiales- bajo mínimos.

Y, es que, como informa Jaume Matorell, presidente de la Asociación Bean to bar España, "el cacao está llegando a precios a los que no había llegado desde 1977". 46 años hace que estas vainas no estaban tan caras ya que en poco más de un año su precio se ha duplicado.

El problema se encuentra en África Occidental, concretamente en Ghana y Costa de Marfil, de donde sale el 60 % de la producción mundial. En el caso del primer país ha tenido la peor cosecha de los últimos 13 años, mientras que la producción del segundo ha caído más de un 30%.

Según explica Jaume Matorell, "les ha pasado en un año las dos peores cosas climáticas que pueden pasar": "Una sequía en el momento de floración y crecimiento del fruto y en la cosecha demasiadas lluvias".

Un desplome en las cosechas de cacao que, poco a poco, se va traduciendo en un alza de los precios del chocolate.

Esto significa que "en 2024 lo más probable es que dejemos de ver barras de chocolate por menos de un euro en el supermercado", comenta el presidente de la asociación, que deja claro que el precio actual "no se puede mantener".