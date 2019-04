Polémica por el nuevo ángel de Victoria's Secret que pesa 55 kilos: afirman que es 'curvy'

La marca de lencería Victoria's Secret ha fichado a una nueva modelo en sus colecciones para abarcar mayor diversidad de cuerpos. La elegida Barbara Palvin tan solo pesa 55 kilos y tiene unas medidas de 87-58-89, que son muy similares al resto de chicas de la firma.

No obstante, la polémica no ha tardado en surgir cuando el nuevo ángel anunció la noticia en sus redes sociales y varios medios la calificaron como 'modelo plus size'.

Además, la cuenta 'Superficial Doll' publicó un post donde decía que se alegraba por la noticia para esta joven "de talla grande". No obstante, la marca no ha confirmado este hecho, aunque sí que se trata de un gesto en favor de todo tipo de cuerpos, que venía buscando desde hace tiempo, ya que no sigue los estrictos estándares del mundo de la moda.

El canon a seguir para ser modelo en Victoria's Secret que tienen la mayoría de ángeles de la casa es de '86-61-86', y Barbara apenas se pasa por unos centímetros. Pese a que las críticas no cesan, lo cierto es que Palvin ha tenido que hacer frente desde siempre a comentarios que la calificaban de "gorda" o "rellenita".

En 2016, tras una sesión de fotos para la revista 'Sport Illustrated' respondió a los comentarios inapropiados: "He recibido algunos mensajes bastante dañinos que hablan de que estoy gorda. Bueno, la verdad es que no estoy tan flacucha como cuando tenía 18, pero no me considero gorda".