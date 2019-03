Podría haber más casos de supuesto acoso en el colegio de Diego, el menor que se suicidó

La carta de despedida de Diego ha alertado a los padres del 'Nuestra Señora de los Ángeles', podría haber otros niños sufriendo acoso escolar. Robinson Guerrero, abogado de los padres explica que "a raíz de la causa criminal, ha habido varios padres que se han animado a denunciar la situación que viven o vivían sus hijos".



En un comunicado, el colegio asegura que no tenían constancia de que Diego pudiera estar siendo acosado. Sus padres, sin embargo, consideran que la inspección educativa no investigó lo suficiente. Carmen González, madre de Diego, explica que quiere que "no suceda a más niños porque hay muchos casos, no sólo en este colegio, sino en otros".



La jueza de Leganés encargada del caso está estudiando si reabrirlo. Carmen González, viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, ha afirmado que "si la jueza considera reabrir el caso" están "a su entera disposición".

Juan José Moreno, portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha afirmado que "la Consejería debería de de tener claro que si no investiga más es porque está convencida de que no es un caso de acoso, sino, debería investigarlo hasta el final".



El Gobierno va a aprobar la creación de un teléfono gratuito y confidencial al que podrán llamar las víctimas de acoso. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha afirmado que "cada caso de acoso debe tener tratamiento".



Muchas asociaciones contra el acoso critican que el Gobierno no les ha consultado y que este tipo de teléfonos ya existen, por ejemplo en la Fundación ANAR. Enrique Pérez, presidente de la Asociación Española de prevención del acoso, afirma que "ya hay teléfonos que hacen esta labor; hay que informarse bien de lo que ocurre para hacer bien las cosas".



María José Fernández, de la Asociación madrileña contra el acoso escolar, sostiene que "ha sido salir la noticia de este niño y todos se han subido al carro". El Gobierno va a desvelar el resto de medidas de este nuevo plan para la convivencia escolar.