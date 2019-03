La Plataforma de Afectados por las Hipotecas presenta 750.000 firmas en el Congreso a favor de la dación en pago

A estos apoyos habrá que sumar los recogidos también por otros colectivos, como sindicatos o asociaciones civiles, por lo que la firma total, que se conocerá a principios de febrero, superará el millón, según Colau, para quien el balance de la campaña es "muy positivo".

En cualquier caso, la Plataforma rechaza que el Congreso "retrase burocráticamente" el debate sobre sus peticiones -la tramitación de una ILP puede demorarse más de un año-, y exigen que se trate ya este problema atendiendo a un "auténtico clamor popular".

En este sentido, el portavoz de PAH Madrid, Chema Ruiz, ha coincidido en que el apoyo conseguido "es la demostración palpable de que la ciudadanía, de forma absolutamente abrumadora, está a favor de las reivindicaciones de la PAH", mientras que su compañero Juan Carlos Castaño ha lamentado que muchos ciudadanos que querían firmar la ILP no hayan podido hacerlo por ser inmigrantes sin DNI.

La portavoz de la PAH-Barcelona, Ada Colau, ha explicado a los medios que la reacción del Gobierno ante el "gravísimo" problema de los desahucios está llegando "muy tarde" pero ahora, con la tramitación parlamentaria del último decreto Antidesahucios, existe la posibilidad de acometer cambios profundos en la normativa hipotecaria sin demorarlo más.

"Se ha infligido un grandísimo dolor, mucha gente está más allá de sus límites por culpa de esta ley bárbara y una generación entera está traumatizada. Por este impacto social exigimos un cambio inmediato de la ley. No podemos esperar más, es momento de hacerlo. Es cuestión de vida o muerte", ha afirmado.

Por eso, además de seguir adelante con sus campañas de apoyo a los afectados por los desahucios -hasta la fecha han conseguido paralizar unos 520 desalojos según sus datos-, la PAH pretende "aumentar la desobediencia civil" con la "recuperación de más viviendas vacías que están en manos de las entidades financieras para poder alojar en ellas a familias que lo necesitan".

Concentraciones convocadas el 16 de febrero

Asimismo, han convocado concentraciones en diferentes ciudades de España para el próximo sábado 16 de febrero -la de Madrid será frente a la explanada del Museo Reina Sofía-, en lo que marcará "el inicio de una nueva fase donde se va a acabar la impunidad", según ha proclamado la portavoz de la plataforma barcelonesa.

En este sentido, ha precisado que la PAH ha solicitado una reunión con los diferentes grupos parlamentarios para el día 5 de febrero -independiente de la comparecencia a la que presumiblemente se invitará a la plataforma en esas mismas fechas, dentro del debate sobre el proyecto de ley Antidesahucios-, con la intención de entregarles un texto con sus reivindicaciones.

"Les pediremos a todos los diputados que firmen comprometiéndose a apoyar inmediatamente las medidas que reclamamos sin matices y sin rebajas, y a los que no en diez días no nos respondan con la carta firmada les perseguiremos por vulneración grave de derechos fundamentales. Les haremos directamente responsables de ese sufrimiento y no vamos a dejarles que se muevan con impunidad ni donde viven ni donde trabajan. En todo el Estado les vamos a señalar día y noche, no van a poder ir por la calle tranquilos. Somos un movimiento pacífico, así que no ejerceremos violencia, pero nos van a tener que escuchar", ha añadido.