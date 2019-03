El párroco de Canena, obligado a matizar sus palabras sobre la violencia machista

"A lo mejor un hombre se emborrachaba y pegaba a su mujer, pero no la mataba como hoy porque hay un sentido moral y hoy no lo hay", estas fueron las palabras del párroco de Canena durante la celebración de la primera comunión.



Para él, la ausencia de una moral como la que había hace 30 años está detrás de todos los males, según ha dicho, "hay más asesinatos y más violencia de género".



Las 200 personas que estaban en la iglesia no daban crédito a lo que escuchaban. El párroco no ha querido hablar a cámara, pero ha matizado sus palabras asegurando que para él la cosa más bonita del mundo es la virgen María y es una mujer. Además, remite a un comunicado emitido por el arzobispado en el que se piden disculpas en su nombre. "El Obispado se une a las palabras de disculpa que el párroco ha manifestado por si sus expresiones han podido dar lugar a equívoco", afirma el texto.