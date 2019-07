La década de los 90 en España todavía nos es cercana, pero con el paso del tiempo se ha podido olvidar por parte de la sociedad la homofobia que existía en la época. Sus víctimas, sin embargo, no lo han olvidado.

Pero esa homofobia no solo estaba en la calle, sino que en la televisión encontraba un altavoz inesperado. No eran muchos los que se atrevían a acudir a este medio para hablar sobre su homosexualidad, y quienes lo hacían, eran objeto de reacciones fuera de lugar.

El gran programa sobre el amor en los 90, 'Lo que Necesitas es Amor', tardó seis temporadas en dar voz a la primera pareja gay. Su confesión dejó a público y plató helados; tanto que tuvieron que explicarle a España obviedades que no acababan de calar.

Y si delante no había un homosexual, los comentarios hacia ellos no salían del tópico y de la testosterona. Normal que los gays no quisieran salir en televisión, porque chistes, bromas o insultos eran la tónica habitual en los comentarios.

El tabú se rompió definitivamente en Farmacia de Guardia con el primer personaje gay en una ficción española. Era un amigo de Quique quien salía del armario ante la atónita mirada de su compañero de parrandas adolescentes.