El Obispado de Alcalá también imparte cursos para 'curar' la homosexualidad a menores: "Me sentía como una mierda"

Nuevos datos sobre los cursos clandestinos e ilegales para 'curar' la homosexualidad que imparte el Obispado de Alcalá. eldiario.es ha podido comprobar que a esas terapias también acuden menores con el conocimiento de sus padres.

Según publica el medio, ocurrió en Alcalá y en Murcia, en la época en la que Reig Pla era obispo allí. eldiario.es ha hablado con algunos de los menores afectados, como Samuel (nombre ficticio) que acudió a su primera sesión de terapia con sólo 13 años.

"Me convencieron para ir. Me dijeron que mi orientación suponía un problema para mí y para mi familia", relata a eldiario.es. Samuel acudió a estas sesiones durante tres años y aún tiene secuelas del trauma generado. "Me sentía como una mierda. Notaba que me estaban quitando la forma de pensar y de sentir", explica el joven, que ahora tiene 20 años.

Samuel reconoce que, de haber continuado asistiendo a esas sesiones, se habría suicidado. "Si hubiera seguido allí me hubiera suicidado", añade. Pero, ¿cómo eran esas terapias? ¿qué mensajes le trasmitían a los jóvenes?

Samuel relata que el tratamiento tenían un fuerte componente religioso. "La terapeuta nos hacía rezar. Nos hacía arrodillarnos delante de un sagrario y nos imponía las manos en los hombros y en la cabeza".

No es el único testimonio que reúne eldiario.es, que ha podido conversar con más jóvenes que asistieron siendo menores a esas terapias.

Todos coinciden, las secuelas que deja el 'tratamiento' son difíciles de superar y perduran en el tiempo. "Siempre que empiezo a conocer a un chico me pregunto si la relación es sana o si la otra persona quiere aprovecharse de mí. Además, soy incapaz de decir la palabra gay", relata Ínigo, que también acudió al curso en Alcalá hace dos años.

