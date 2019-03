Nicolás: "Cualquiera podrá contar conmigo para ayudar a los intereses de España"

El Ayuntamiento de Madrid lo ha confirmado. El joven Nicolás utilizó, al menos, en una ocasión un coche oficial del consistorio. "Nicolás no conducía, iba en el vehículo pero lo conducía un conductor", explicaba el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid.

Pero las sospechas de la oposición van más lejos. "Tenemos serias dudas de que podemos estar ante una trama, y lo digo con todas estas palabras, lo cual implicaría de forma muy grave a personas responsables del Ayuntamiento de Madrid", afirma David Ortega, de UPyD.

Para UPyD, Francisco Nicolás fue el intermediario por el que a la constructora Edhinor, junto a otra empresa, le fue adjudicado este contrato: las obras de la ciudad de la seguridad en Madrid por más de 10 millones de euros.

"Parece ser que el conseguidor Nicolás sí ha conseguido algo en el Ayuntamiento de Madrid, un contrato de más de 10 millones de euros", revela el político de la agrupación magenta

Fuentes próximas a la investigación han confirmado a laSexta Noticias la relación profesional entre Edhinor y Nicolás, algo que la empresa sigue negando tajantamente. Aparte de una tarjeta de visita, estas fuentes afirman que existen pagos de gastos al joven y que Nicolás trabajaba como freelance para la contructora.

El diario 'La Razón' ha hablado con el entorno más cercano de Francisco Nicolás. Se encuentra recluido junto a familiares en un lugar secreto. Asegura que "es presunto y que nadie le ha dencunciado".



Por su parte, un familiar de Nicolás afirma que 'ha colaborado con el CNI en lo que le han pedido". El joven, ante todo, es un patriota: "Cualquier persona o institución podrá contar conmigo para ayudar a los intereses de España".

Lo que sí tiene claro Nicolás es que él no es ningún farsante: "Nunca me he colado en ningún sitio y siempre he acudido con invitación personal. Lo de impostor es mentira, pero lo de estafador aún más".

Queda claro que Nicolás es un joven de armas tomar.