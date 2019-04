La mujer de un enfermo de Hepatitis C en huelga de hambre para pedir a la Consejería el medicamento Sovaldi

Satur Cobo es un hombre que sufre Hepatitis C desde hace 25 años y que lleva casi un año esperando el medicamento Sovaldi que puede salvarle la vida. Su mujer ha decidido comenzar una huelga de hambre y ha explicado: "no me importa dar mi vida aquí, pero por lo menos podré mirar a mi marido a los ojos y decirle que he hecho todo lo que puedo".

Su hija también está desesperada y no entiende por qué no le dan el medicamento que necesita. Satur ha confesado: "me tiro echando sangre por las fosas nasales cada dos por tres super agotado. Además, ha explicado que se encuentra "sin ánimo, sin ganas de comer, ni ganas de dormir y luego psicológicamente mal".

Según el hospital Ramón Hospital Ramón y Cajal, la Consejería de Sanidad ha prometido a esta familia que Satur tendrá su tratamiento esta semana. Sin embargo, ellos no se fían ya que la Ministra ya se lo había prometido a todos los enfermos el pasado 1 de octubre.

El Ministerio de Sanidad ha afirmado que el medicamento ya está a disposición de los médicos. Ana Mato ha garantizado que "con total seguridad podrán disponer del medicamento en toda España".

Desde la Plataforma de Afectados de la Hepatitis C han denunciado que nadie lo recibe todavía. Mario Cortés, portavoz de esta plataforma, ha explicado que "actualmente son unos treinta mil enfermos en España en estado grave, con cirrosis avanzada".