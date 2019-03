Miles de personas dan la bienvenida en Zaragoza a las fiestas del Pilar

Zaragoza ha lanzado el chupinazo que indica que comienza la larga semana de sus fiestas del Pilar, tras la lectura de un pregón, a cargo de la artista Carmen París, en el que se ha recordado a los seis fallecidos el pasado 31 de agosto en el accidente de la fábrica de Pirotecnia Zaragozana.

El homenaje se ha producido con un "fuego mudo", una fila de fuegos artificiales sin sonido, en señal de duelo por las víctimas. Después de este recuerdo, el primer edil, Pedro Santisteve, se ha enfrentado a la primera ocasión en la que ha tenido la oportunidad de felicitar a las fiestas a sus convecinos, que abarrotaban la Plaza del Pilar y han reaccionado con división de opiniones.

Ha confiado en que las fiestas sean "abiertas, participativas, respetuosas, culturales y divertidas", ha recordado el "no es no", lema de la campaña del consistorio para evitar las agresiones sexistas y ha lanzado sus vivas a Zaragoza y a sus fiestas, no en este caso a su patrona, la Virgen del Pilar, como viene siendo habitual.

La pregonera, la cantante y actriz Carmen París, ataviada con un llamativo traje rojo con motivos folclóricos aragoneses, ha amenizado su discurso con diversas interrupciones musicales.

En líneas generales, además de animar a "paisanos, nacidos, adoptados, emigrados y visitantes" a disfrutar de los actos, ha aprovechado para llenar de reivindicaciones su mensaje.

Entre ellas, la defensa de la cultura, "en peligro de extinción" por un fenómeno uniformizador global, frente a las condiciones que "estrangulan" cualquier iniciativa, y a parte del carácter aragonés por valorar más "los fenómenos de fuera que los propios", obligando a emigrar a su talento.

La pregonera ha culminado su discurso apelando contra la violencia sexista porque "bastante violencia tenemos con albergar maniobras de la OTAN", en un claro mensaje antimilitarista que ha sido recibido con un atronador aplauso en la Plaza del Pilar.

Previamente, el Pleno del Ayuntamiento ha entregado sus máximas distinciones: la Medalla de Oro y los títulos de Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo.