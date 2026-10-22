Miles de docentes vuelven a tomar las calles de Madrid en su séptimo día de huelga

El contexto La Marea Verde madrileña reivindica una reducción de las horas lectivas y de las ratios, mejoras salariales y más recursos para atender a la diversidad, entre otras medidas.

Miles de docentes, familias y estudiantes han recorrido este jueves el centro de la capital en la séptima jornada de la huelga indefinida de enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Madrid. Los manifestantes reclaman mejoras en la educación pública y protestan por las cargas policiales ocurridas este lunes durante un escrache a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

La manifestación ha arrancado a las 18:00 horas en Atocha y se ha dirigido a la sede de la Consejería de Educación, en la calle de Alcalá. La marcha ha estado precedida por una concentración matinal a las puertas de la Asamblea de Madrid, coincidiendo con el debate presupuestario.

Castañuelas y peinetas en alusión a Ayuso

La protesta, encabezada por una pancarta con el lema "Defendemos la pública, defendemos el futuro", ha contado con participantes que llevaban castañuelas y peinetas a modo de "coro rociero", en alusión a Ayuso, que recientemente descalificó con estas palabras a los profesores movilizados. A este atuendo acompañan cánticos como "Ayuso, escucha, la pública está en lucha".

Con un ambiente distendido, la marea de camisetas verdes con el lema 'Escuela pública de todos, para todos' recorre el centro de Madrid. Otros manifestantes también han portado panderetas y claveles rojos y verdes, símbolos de la identidad histórica de las protestas educativas.

Las principales reivindicaciones de la huelga

Apenas 24 horas después de que Ayuso se refiriese a los manifestantes como "violentos" y señalase que "es imposible hacer más" por la pública, profesores y familias mantienen sus reivindicaciones. Las principales son la reducción de horas lectivas de 19 a 17 en Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial y de 25 a 22 en Infantil y Primaria y la bajada de ratios.

También demandan los docentes el refuerzo de atención a la diversidad, una subida salarial de 600 euros mensuales, la reducción de la burocracia y la mejora de las instalaciones de los centros educativos, incluyendo medidas de climatización.

En declaraciones a los medios, la portavoz de STEM, Ruth Martínez, ha pedido a la Consejería de Educación que "haga su trabajo" y se siente a negociar, al considerar que tiene "la escuela pública secuestrada".