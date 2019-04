"Mi hijo no irá a clase hasta que no haya responsabilidades contra sus agresores", la madre del niño que recibió una paliza estalla

La madre del niño sevillano agredido en el colegio ha tenido que llevarle de nuevo al hospital. "Sigue con inflamación en el estómago, sigue sin hacer de vientre, continúa con el labio partido, tiene terrores nocturnos..."

Con sólo siete años, los dos últimos sufriendo acoso escolar, padece estrés, está nervioso y tiene miedo. No quiere volver al colegio: "No quiere pisar la calle para nada", afirma su madre. Además, añade que su hijo "no pisará el colegio mientras no haya responsabilidades con esos tres niños".

Tres niños, compañeros de colegio del menor, le pegaron puñetazos y patadas en la cabeza y el abdomen cuando estaba en el patio. También le tiraron un tupper de cristal a la cara, así le partieron el labio. La madre explica que los profesores le dijeron que no era nada tener el labio partido.

Su madre dice que el colegio no le avisó, que lavaron la camiseta del niño para limpiar los restos de sangre y que no se han puesto en contacto con ella para conocer el estado de su hijo.

Además denuncia el ambiente de tensión que se respira en el centro, con un claustro dividido y una directora ausente por sus bajas de larga duración: "Tiene una baja psicológica".

El AMPA, por su parte, ha manifestado su rechazo a cualquier tipo de comportamiento violento. Ahora, la investigación está en manos de la Fiscalía de menores.