Los Maristas aseguran que nunca han encubierto los abusos sexuales

Después de seis días y 17 denuncias por abusos sexuales, la dirección de los Maristas por fin da explicaciones. Gabriel Villa-Real, presidente de la Fundación Champagnat, asegura que no tenían "ninguna constancia hasta que la familia, que se presentó en el 2011, nos comunica los hechos".

Insisten en que hasta 2011 no supieron nada y por eso fue entonces cuando denunciaron ante la Fiscalía de Menores. El presunto pederasta mandó una circular a todos sus alumnos después de confesar los hechos, se dio de baja de forma voluntaria, alegando motivos personales.

Ante las acusaciones de no haber seguido el protocolo aprobado en 2006 el director ha sido muy tajante y ha dicho que no tenían "conocimiento del protocolo de 2006" y por tanto dice, no hubo incumplimiento.

El defensor del pueblo ha dicho que han convocado "una reunión con las consejerías implicadas, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la Fiscalía y la delegación del Gobierno de España en Catalunya.

Además Manuel, padre de una de las víctimas, ha presentado un recurso contra la decisión de dejar libertad con cargos de Joaqim Benítez. La Generalitat por su parte ya ha avisado, si se demuestra que existió encubrimiento, les podrían retirar la subvención.