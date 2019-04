María Salmerón, tras recibir el indulto parcial: "No sé de dónde sacaré el dinero para la multa"

DESTACA QUE LE HA PASADO "FACTURA A LA SALUD"

El Gobierno ha decidido conceder el indulto parcial a María Salmerón, condenada por impedir que su hija viera a su padre, un maltratador. Salmerón ha hablado con los medios tras conocer la noticia. "Me tendré que conformar con el indulto parcial. No sé en qué consistirá", ha afirmado. También se ha referido al aspecto económico de su condena: "No sé de dónde sacaré el dinero para pagar la multa; yo no tengo dinero".