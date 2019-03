Margallo apuesta por negociar con Al Assad para detener la crisis migratoria

El ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, afirmó que ha llegado el momento de "entablar negociaciones" con el régimen sirio de Bachar al Assad para evitar que la guerra "siga creando un vacío que será aprovechado por Daesh (Estado Islámico) para seguir avanzando en sus posiciones".

Esa negociación también evitará que el conflicto sirio -que se prolonga más de cuatro años y que ha causado más de 250.000 muertos y once millones de desplazados- siga provocando tragedias como las olas de refugiados, afirmó el ministro en una rueda de prensa en Teherán, donde se encuentra de viaje oficial junto a los titulares de Fomento, Ana Pastor, e Industria, José Manuel Soria. "Bachar al Asad, nos guste o no, es el Gobierno que se sienta en la Asamblea General de la ONU. Es el Gobierno que tiene la legitimidad internacional desde el punto de vista de la interlocución", subrayó el jefe de la diplomacia española. Y apostilló: "Si queremos que la tragedia acabe y que el terrorismo yihadista no siga avanzando hay que llegar a un entendimiento que propicie la reconciliación nacional, el cambio constitucional y elecciones democráticas".

Recordó que en una reunión que celebró en Múnich en febrero de 2012 alguien le dijo que Bachar al Asad tenía "los días contados". "Han pasado cuatro años. Los días no estaban contados. El conflicto se ha saldado con un vacío aprovechado por Daesh y en una tragedia humana sin precedentes", añadió. Por ello, el jefe de la diplomacia española dijo que "la paz se hace siempre negociando con el enemigo". "Una cosa es que no estemos de acuerdo con lo que hacen y otra cosa es reconocer la realidad fáctica", apuntó el titular de Exteriores.

"Si queremos que no se perpetúe, hay que sentarse a negociar y fijar un marco que permita una reforma de la Constitución y unas elecciones limpias y justas, que den paso a un régimen democrático", subrayó José Manuel García-Margallo. Y agregó: "La democracia y respeto a la legalidad internacional son las condiciones para la estabilidad internacional".

Preguntado sobre si España estaría dispuesta a apoyar una misión militar en Siria, como ya han expresado Reino Unido y Francia, con el objetivo de frenar a los yihadistas, García-Margallo explicó que la Estrategia de Acción Exterior fija que para apoyar una intervención militar fuera de las fronteras nacionales se requieren tres condiciones: el paraguas internacional, la autorización del Gobierno y la aprobación del Parlamento.

Recordó que España participa en Irak como miembro de la coalición internacional porque hubo una petición del Gobierno legítimo del país y añadió que no existe una petición semejante en Siria. "Para participar en una operación militar en Siria requeriríamos el reconocimiento internacional, que abriría el paso a los otros dos", subrayó el jefe de la diplomacia española.

No obstante, aseguró que es "absolutamente deseable" que la comunidad internacional "decida intervenir contra Daesh". "Con el terrorismo islámico, un movimiento que pretende destruir fronteras, no cabe negociación ni diálogo. Es necesaria una intervención militar, pero esa intervención militar debe reunir los requisitos antes dichos", agregó.

El ministro dijo que las autoridades iraníes le trasladaron que confían "en los buenos oficios y la habilidad diplomática de España" para encontrar solución a los problemas, al ser preguntado sobre si el presidente iraní, el moderado Hasán Rohani, le pidió que mediara ante la Unión Europea con motivo del conflicto sirio.