El maquinista del Alvia: "Ya sabía que algún día nos íbamos a despistar y nos íbamos a dar"

En la primera llamada que hizo hizo Francisco José Garzón, el maquinista del Alvia accidentado en Santiago, al personal de RENFE tras el descarrilamiento del tren en la curva de Angrois, dijo que ya había advertido con anterioridad el peligro de aquella curva y que una distracción terminaría en un accidente.

"Ya sabía que esto era peligroso, que algún día nos íbamos a despistar y nos íbamos a dar. Esto es inhumano, estas curvas", decía Garzón en su llamada. Y añade: "Eso ya le dije a seguridad, que eso era peligroso, que un día nos íbamos a despistar y nos la íbamos a tragar".

"Efectivamente esa curva era peligrosa. Los maquinistas ya lo veían cuando estaban haciendo los cursos para las habilitaciones. El problema radicaba en una medida técnica de protección", cuenta Rafael García, secretario general del Sindicato Ferroviario.

Durante la conversación Francisco José Garzón también reconoce que entró en la curva demasiado deprisa. "Si es que no puede ser, no puede ser, es que entramos en la curva a 200, bueno a 200 no, a 190 o algo así. Si tenía que pasar a 80. Es que no, es que no puede ser hombre que hagan estas cosas", repetía nervioso el maquinista.

El maquinista se queja en varias ocasiones de que no puede ayudar a otros pasajeros por sus heridas, mientras se arrepiente una y otra vez de lo que había ocurrido tras su despiste.

"No puedo, ¡no puedo ayudar a esta niña! ¡Ay Dios mío!" o ""¡No puedo ayudar a nadie! ¡Ay Dios mío! ¡Pobres viajeros! Recaerá en mi conciencia", exclamaba.

"Mi conciencia es de todos los pobres viajeros. Joder. Es que no puede ser. Me cago en diez", maldecía Garzón. Esta conversación forma parte del sumario judicial del descarrilamiento del Alvia.