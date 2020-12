El uso de la mascarilla y sus consecuencias en la piel han propiciado que, durante meses, hayas optado por llevar el rostro lo más limpio y natural posible. Sin embargo, con la llegada de la Navidad es posible que quieras maquillarte y dudes de cómo usar algunos cosméticos como la base, el corrector o el colorete sin manchar la mascarilla. Antonio Serrano, maquillador y formador de Shiseido, aconseja utilizar fondos de maquillaje fluidos de larga duración y BB creams, porque, asegura, "aportan menos cantidad de pigmentos, pero dejan una piel natural e impecable".

Otro consejo antes de comenzar todo el proceso de maquillaje es usar "una 'primer', ya que ayuda a conservar mucho mejor el maquillaje con el transcurso de las horas. Además, ayuda a minimizar las imperfecciones como poros, rugosidades, líneas y arrugas", señala Serrano a laSexta.com.

La elección de los cosméticos ha de depender del tipo de cobertura y acabado que deseemos, además del tipo de piel que se tenga. "Ante la duda, opta siempre por un maquillaje fluido junto con un corrector líquido o gel. Siempre va a ser el mejor dúo ganador", explica el maquillador.

Si con el paso de las horas notas que la piel va perdiendo su hidratación, Serrano aconseja las brumas: "Se pueden ir aplicando a lo largo del día para conservar los niveles de hidratación de la piel, incluso para aplicar encima del maquillaje". Y, una vez que nos vayamos a dormir, "usar mascarillas de belleza nocturna que aportan un plus de hidratación mientras dormimos".

Mantener la piel también sana

Ante la creencia de que los maquillajes de larga duración y los 'sprays' fijadores puedan hacer que la piel respire peor, Antonio Serrano explica que "todo depende de la formulación de ese maquillaje y los pigmentos que se utilicen". Por lo tanto, es importante que no tengan ningún ingrediente que pueda alterar la piel y que sean transpirables.

Si también tienes dudas a la hora de utilizar colorete o iluminador, Serrano tiene un truco para no manchar las mascarillas: "Aplicar un poco de polvo traslúcido encima del colorete o iluminador, algo que "minimiza de forma espectacular que el pigmento transfiera sobre la mascarilla".

Y para 'sonreír' con la mirada a pesar de llevar mascarilla, "el truco está en levantar ligeramente el extremo exterior de los ojos hacia arriba". Esto se puede conseguir con "un toque de 'eyeliner' y una máscara de pestañas que aporte mucho volumen y densidad", aconseja el maquillador.

En cuanto al tono del 'eyeliner', Serrano recomienda huir del negro y atreverse con tonos marrones, grises, azul marino o ciruela. Ahora bien, ¿cómo aplicar bien este producto? También Serrano tiene la respuesta: "Aplica el 'eyeliner' siguiendo la línea del párpado superior y finaliza el rabillo con un 'cat eye'. Cuando apliques la máscara, deja el extremo más cercano al lagrimal menos elevado que el extremo exterior, para lograr ese efecto sonrisa".

Saca todo el partido a tus cejas

Las cejas se han convertido en todo un reclamo para lograr un 'look' perfecto y, además, por el uso de la mascarilla han ganado mayor protagonismo. Gisela Bosque, Make Up Artist de Sephora, recomienda no rellenarlas si no es necesario: "A veces basta con peinarlas y fijarlas. O incluso darles un poco de volumen para que parezcan más densas sin ser exageradas".

La pregunta puede ser cómo hacerlo correctamente. En este punto, Bosque aconseja utilizar un lápiz para rellenar sutilmente las cejas y definir la punta: "Alárgala y elévala para una mirada más joven y sensual". Y si lo que se busca es un toque de luz, se puede usar un iluminador, que les da el toque final aplicando un poco bajo el arco, en la zona alta del hueso, para elevarlas; y en el entrecejo, para abrir e iluminar".

Por último, para redefinir las cejas recortándolas un poco, Bosque aconseja "cepillarlas hacia arriba separando bien los pelitos y recortar los que más sobresalen por arriba, respetando la forma natural de la ceja".