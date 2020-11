El juez ha acordado la libertad provisional para la esposa del productor de televisión Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, tras ser detenida el martes por presuntamente intentar robar en la casa de él en Canet de Mar, Barcelona.

El juez también ha dejado en libertad a su amante, Gabriel, que fue detenido con ella, y ambos deberán presentarse en el Juzgado siempre que sean requeridos, informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Mainat ha criticado duramente a su mujer ante los medios y ha recordado que "en libertad provisional, la primera obligación es portarse bien": "Y esto no ha sido portarse bien. Yo me siento preocupado porque esto tiene que parar, no puede ser que cada día haya un susto de estos. Estoy bastante harto".

El productor ha explicado que se enteró del asalto gracias a que "las cámaras tienen un detector de movimiento y dicen si hay alguien en la casa". "He visto que varias de las cámaras estaban desviadas, se puede ver como unas personas encapuchadas entraban en la casa. Los Mossos han encontrado a Ángela con alguien", ha señalado.

El empresario también ha acusado a Dobrowolski de consumir drogas: "Una mezcla aparentemente de consumo, de unas compañías muy tóxicas y quizá también algún problema psíquico. Todo junto provoca un cóctel nefasto".

Además ha criticado el "cachondeito de la rusa", que "está ensuciando y dándole comicidad a una cosa que no tiene nada de cómica". "Es un intento de asesinato que puede conducir a una pena de prisión dura", ha zanjado.

Dobrowolski sigue investigada por presuntamente intentar matar a Mainat inyectándole insulina a sabiendas de que es diabético, supuestamente para conservar su parte de herencia mientras estaban en trámites de separación.

El 25 de octubre, el juez que instruye la investigación le impuso una orden de alejamiento de Mainat y de los hijos que tienen en común, y desestimó enviarla a prisión provisional pero sí le retiró el pasaporte y le ordenó seguir presentándose al juzgado una vez por semana.