Los vecinos de Pasaia desalojados por el incendio tendrán que pagar un alquiler para ser realojados

GIPUZKOA | ÚNICA ALTERNATIVA QUE LES DA EL AYUNTAMIENTO

Cabreo de los vecinos de Pasaia tras der desalojados de sus casas a causa de un incendio provocado por una bengala. Tras más de tres horas de reunión, el Ayuntamiento no les ha ofrecido nada. Los van a realojar en pisos de alquiler, alquiler que se tienen que pagar ellos. No saben tampoco qué va a pasar con sus casas, si las van a demoler o no.