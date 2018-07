Los vecinos de Valderredible luchan contra la implantación del fracking en el sur de Cantabria: "No lo vamos a permitir"

El Gobierno ha concedido una prórroga a Gas Natural para poder realizar sondeos en Valderredible, al sur de Cantabria. Sin embargo, el pueblo de Valderredible se ha mostrado en contra de este proyecto. "No lo vamos a permitir, eso lo tenemos muy claro", ha sentenciado su alcalde, Fernando Fernández.

El proyecto inicial indica que el agua necesaria para extraer el gas debe captarse en un área de protección de la Red Natura 2000. Nacho Modinos, portavoz de la Asamblea contra el Fracking de Cantabria, ha asegurado que las consecuencias sobre la salud y el modelo económico de Cantabria pueden ser negativas.

Sin embargo, hay expertos que han defendido que esta técnica minera es segura. El Catedrático de Estratigrafía de la UPV, Sergio Robles, afirma: "Todos estos riesgos no significa que tengan que ocurrir". El fracking lleva décadas utilizándose en Estados Unidos y es ahora cuando la ciencia está descubriendo los primeros efectos en la salud de las personas.

Celina Pereda, médica, ha explicado los efectos del fracking en Estados Unidos y ha asegurado que se han secado los acuíferos. "No es que no puedan beber agua del grifo, sino que no pueden ducharse", ha defendio Pereda.

A la espera del informe sobre el impacto ambiental, con fecha límite el 1 de octubre, cántabros, palentinos y burgaleses seguirán luchando contra el fracking. El Ministerio de Industria no ha querido realizar declaraciones, mientras que los expertos sanitarios aseguran que los productos utilizados en el fracking son cancerígenos.