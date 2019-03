"Me llamaron maricón y me pegaron al decirles que no me insultaran", una mujer transexual denuncia su agresión

Sarai tiene medio a salir a la calle sola: "No puedo caminar por ningún lado tranquila". Asegura que sufrió hasta tres agresiones durante el fin de semana, ahora teme que se vuelvan a repetir, porque ya sufrió esto mismo hace unos años. "Me agredieron en Sevilla. Me partieron la cabeza y me pusieron nueve grapas, explica.

Las dos primeras ocurrieron el sábado cinco de marzo por la tarde en la calle Fuencarral de Madrid. Según relata, un grupo de jóvenes comenzó a burlarse de ella con insultos y vejaciones y sólo por ser transexual. "Uno de ellos empezó a decirme maricón, travesti, le dije que no me insultasen y fue cuando comenzaron a agredirme", añade.

Esa misma noche fue a la comisaria a denunciar pero al día siguiente sus agresores volvieron a increparla."Cómo les pase algo a mis amigos te mato", le reprocharon. La Policia está investigando los hechos.

Agresiones como la de Sarai son cada vez más frecuentes. "Por desgracia sigue habiendo una parte de la sociedad que no está preparada para aceptar que una persona transexual pasee por la calle o que dos hombres pasen de la mano y eso es inadmisible hoy en día", explica el portavoz de la Asociación 'Arcópoli', Rubén López.

Según datos del Observatorio contra la Homofobia en lo que llevamos de año sólo en Madrid se han producido 33 agresiones a mujeres transexuales.