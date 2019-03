Las listas de espera alcanzan cifras récord con los recortes

Hoy por hoy, si usted tiene que pasar por quirófano, necesita operarse, tiene por delante una lista de espera de más de 100 días de media. Hay pacientes que llegan a los seis meses. No se cubren las bajas ni las vacaciones de los médicos, según denuncian, tampoco se cubren las plazas que quedan vacantes tras las jubilaciones, muchas forzosas por los recortes. Oftalmología, trauma y cirugía general son las especialidades con más pacientes en lista de espera.



Cien días es la media de espera, pero para el caso de Rafael Paredes, ni siquiera esa cifra se ajusta a la realidad, ha llegado a esperar hasta 148 días. Los motivos son los desmedidos recortes en la sanidad pública, 6.900 millones menos desde 2010.



El tijeretazo a la sanidad pública es lo que está provocando que el sistema no funcione como debería, según sindicatos y asociaciones médicas. En palabras de Julían Esquerra, Portavoz de la Asociación AMYTS, "al personal que no se le renueva, jubilados que no sustituyen, prejubilaciones, peonadas y horas extras que no se han sustituido crea un desajuste importante", sostiene.



Como las jubilaciones forzosas de médicos mayores de 65 años que llevaron a cabo los gobiernos de Madrid, Valencia o Castilla-La mancha, obligada esta última comunidad por los tribunales a readmitirlos.



En sólo seis meses se ha pasado de 76 días a 100 de espera, aunque en casos como Delia, superan con creces. En Julio llevaba siete meses esperando una intervención en ginecología, "el ginecólogo pone que mi prioridad de operación es preferente, pero no sé nada", lamenta.



Por especialidades, traumatología, oftalmología y cirugía general y de digestivo son las que acumulan más pacientes en lista de espera. Casi 400.000. Son pacientes que, en muchos casos no se atreven a denunciar, por miedo, cuando se supera el máximo legal de seis meses.



Desde la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, afirma que existe "muchísimo miedo" y reconoce que cuesta mucho trabajo que gente que está en lista de espera "mande sus datos" para hacer una denuncia.



En la Comunidad de Madrid por ejemplo se ha incrementado esa lista de espera un 17%, aunque el consejero de Sanidad utilizó las huelgas para justificar ese incremento. Javier Fenández-Lasquetty habla de "huelga irresponsable que provocó la cancelación de 6.500 operaciones quirúrgicas" como origen del problema.



Asociaciones y sindicatos advierten de que la situación irá a peor, Julián Esquerra sostiene que "si ya arrastrábamos un 2012 malo en listas de espera, la repercusión que va a tener el recorte de personal, jubilaciones, etc., en 2013 va a ser todavía mayor".



En definitiva, son retrasos que agravan los problemas de salud de los pacientes, y que, en lugar de ahorrar terminará encareciendo el sistema.