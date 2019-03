Lidia, víctima del Alvia: "Si algún familiar del Gobierno hubiera ido en ese tren ¿la reacción sería la misma?"

Lidia todavía camina con alguna dificultad. Venía de Madrid en el Alvia. Tras el accidente estuvo en la UCI y salió de ella en silla de ruedas. Lidia Sanmartín, víctima del Alvia, se pregunta si las manifestaciones de los políticos serían las mismas si "algún familiar del Gobierno de Galicia o del Estado viajará en ese tren".

Lidia todavía no puede creerse que el juez impute solo al maquinista. Dice que la vía no era segura y que Garzón es el eslabón más débil de la cadena y añade que el maquinista "me da pena porque ya lleva sobre si los 80 fallecidos y los 144 heridos".

Una decisión del juez instructor que enfada a todas las víctimas que la califican de indignante. La Sexta ha podido hablar con el Juez Aláez, el anterior juez instructor del Caso Alvia, dice que el mantiene todo lo emitido en sus autos en su momento.

Aláez llegó a imputar a 22 cargos del Adif por el accidente de Angrois. Arturo Domínguez, portavoz de la Plataforma Víctimas del Alvia dice que es rarísimo que "el primer juez que imputa a la cúpula de ADIF sea trasladado".

Esperanza perdió a su padre y a su cuñada en el accidente. Además del dolor, para reclamar justicia, dice, tienen que poner sus propios medios "nos sentimos solos, tenemos que hacer malabares para poder protestar, para que la opinión pública vea que nos están engañando".

La mayor parte de las víctimas ni siquiera han recibido las indemnizaciones que les pertenecen. Un dinero que necesitan para sus rehabilitaciones o, simplemente, para seguir viviendo.