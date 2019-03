Lentejuelas y vestidos sin espalda, lo mejor para Nochevieja

LaSexta Noticias ha hablado con tres blogueras de moda y han dado unas ideas para brillar en Nochevieja, como por ejemplo, un look sobrio de color azul eléctrico, muy de moda este año. Según Lara Martín, bloguera de moda es perfecto para "una mujer clásica con un estilo lady pero con un punto divertido".

Otra opción son los clásicos tacones negros acompañados de un traje negro con una espalda insinuante. La espalda al descubierto le da un toque sofisticado al look, según Beatriz Jiménez.

Por último, nos ofrecen un vestido rojo pasión de lentejuelas, un look de lo más atrevido. Su secreto, según Vega Royo-Vilanova, es que "no vas a pasar desapercibida". Se trata de un look muy elegante, pero no clásico. En las tiendas, sin embargo, lo que más se ha vendido son trajes rojos.