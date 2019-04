Las autoescuelas denuncian falta de examinadores en varias comunidades para examinar del carné de conducir

Estíbaliz quiere sacarse el carnet de conducir de moto, pero desde tráfico no le dan fecha porque todas las plazas para examinarse están cubiertas. "Llevo un mes esperando a que me examinen. Ya no es solo el problema económico, es también psicológico", cuenta.

Como ella, hay unos 1.200 alumnos afectados solo en Guipuzkoa. La Asociación Nacional de autoescuelas denuncia que los recortes han provocado un descenso drástico en el número de examinadores en todo el país.

En España hay 756 examinadores. Hace siete años eran un 15% más. Además, no están repartidos proporcionalmente por cada provincia. Retrasar la fecha del examen supone dar más clases prácticas, algo que no todos pueden permitirse.

Alumnos como Tomás, que necesita sacarse el carnet para trabajar, son los más afectados. "Al final me voy a quedar sin trabajo porque me están esperando, pero tienen su límite", cuenta otro de los estudiantes damnificados.

Las autoescuelas dicen que esta falta de organización de la DGT también les afecta a ellas. "Lo que queremos dar es un servicio de calidad y poder organizar la formación de una manera correcta", explica Rubén Campo, profesor de una autoescuela de Donosti. Desde la DGT aseguran que los retrasos se dan en muy pocas provincias y solo en épocas como verano o navidades, cuando más gente quiere examinarse.