La nieve acumulada en Ávila hace que sea muy peligroso caminar y circular: "No hay acceso a las calles o los centros de salud"

Tres días después del nevadón, las puertas de urbanizaciones en Los Ángeles de San Rafael, a menos de una hora de Madrid, siguen anegadas.

Un equipo de laSexta llega como puede a casa de Javier. Está recién Operado y necesita que el médico venga a hacerle la cura: "Yo no me puedo acercar y el exterior de la casa está repleto de nieve, no se puede andar".

La mujer de Javier ve increíble la falta de medios: "Está todo helado y aquí no han venido a echar sal". Con esfuerzo, por fin, llega el sanitario; "tenemos que llegar a cualquier sitio", explica.

Tampoco es fácil llegar al centro de salud de Ávila, la acera resbala y más que andar se patina. "Tenemos que caminar con apoyo para evitar rompernos una pierna o un brazo, no sé el Ayuntamiento qué hace", explica un vecino."No entiendo esto de no tener las aceras limpias", critica otra vecina.

La nieve apilada se ha convertido en un bloque de hielo y los vecinos denuncian la falta de actuación: "No se han tomado las medidas necesarias, se han limpiado las carreteras generales, pero no se tiene acceso a las calles o los centros de salud"

Palas en mano, son los vecinos quienes tienen que quitar la nieve. Mientras, la nieve se acumula en las cornisas y las marquesinas. También hay grandes carámbanos. Se espera que nieve, de nuevo, en Ávila y en capitales de provincia de la meseta norte. Congelados también en Sigüenza Guadalajara se han alcanzado los 14 grados bajo cero.