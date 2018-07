La lucha contra la bifobia, el rechazo a los bisexuales, centra las movilizaciones del Orgullo LGTB de 2016

Amanda está harta de sentirse cuestionada, es 100% bisexual: "He tenido amigos que no reconocían mi bisexualidad y eso te mina". La bisexualidad sigue siendo uno de los temas pendientes del colectivo LGTB y en el Día Internacional del Orgullo quieren hacerlo visible “sin tapujos, sin miedo, porque lo que no se ve no existe".

Tania ha sufrido bifobia, por parte de heterosexuales pero también por gays y lesbianas: "Me han llamado viciosa, si te gustan hombres y mujeres eres una viciosa, eso me lo han dicho a la cara, he sufrido rechazo, un rechazo frontal y directo de si eres bisexual no quiero tener ningún tipo de relación contigo".

Lidia ha estado casada cinco años con un chico y ahora su pareja es una mujer

Lo primero que se te viene a la cabeza es que puede significar en tu contexto familiar, si existe la necesidad de reivindicar es porque las personas bisexuales sienten una no normalización de su orientación".

Animan a los bisexuales a hacerse visibles para erradicar así falsos mitos sobre su condición sexual.

