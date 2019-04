La huelga en el aeropuerto de El Prat amenaza con extenderse por el resto de España

La sombra de la huelga sobrevuela los aeropuertos de La Coruña y Santiago de Compostela, donde UGT ha anunciado paros parciales en los servicios de seguridad gestionados por Eulen y Prosegur a partir del día 20 de agosto y hasta que se acepten sus peticiones.

Las principales exigencias de los trabajadores gallegos son son el pago un plus de radioscopia, que tasan en 350 euros, y el cese de la ampliación de los turnos de tarde, ya que su hora de entrada es a las 15:00 de la tarde pero su salida depende del último avión. "Solo pedimos lo que nos han robado en esta crisis", explica Francisco Tarrío, del comité de empresa.

De no llegar a un acuerdo no descartan un paro indefinido, y es que pese a que no quieren parar, piden "un salario digno".

Pero la amenaza de la huelga no sólo se reduce aquí, ya que los empleados de Aena en toda España anuncian 25 días de paros a partir del 15 septiembre si no se mejoran sus condiciones. Las peticiones son un aumento del 8% para recuperar el poder adquisitivo y la contratación de al menos 700 personas más.

Estos paros coincidirán con el regreso de las vacaciones, aunque de momento la opinión de los usuarios es que entienden las exigencias de los trabajadores. Habrá que esperar a la evolución de las negociaciones.