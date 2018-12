El intento de secuestro de una joven precipitó la detención de José Enrique Abuín, 'El Chicle', hace justo un año, dos días después, la Guardia Civil hallaba el cuerpo de Diana Quer en un pozo de la localidad pontevedresa de Rianxo.

'El Chicle' se vio acorralado en el interrogatorio y confesó. "A partir de ese momento, me nació llamar directamente a mi exmujer y decirle: 'Diana, gracias a dios, ya la niña la vamos a poder dejar, ya está descansando en el cielo pero vamos a tener un sitio donde poder verla'", dijo Juan Carlos Quer en Antena 3.

Abuín entró en prisión provisional, su defensa argumentaba que fue un atropello involuntario y que no hubo abuso sexual. Sin embargo, la autopsia confirmó que fue estrangulada y el abogado abandonó al acusado. "Para poder ejercer la defensa hay que creer honestamente en lo que uno hace", aseguraba José Ramón Sierra en enero de 2018.

Abuín se negó a declarar hasta mayo, cuando cambió su versión de los hechos, afirmó que asfixió a Diana de forma involuntaria y no hubo atropello. "Ahora resulta que la estranguló pero involuntariamente", declaraba Ricardo Pérez Lama, abogado de la familia de Diana Quer, ante los medios en mayo de 2018.

La familia de Diana Quer insiste en que hubo violación y pide que no se derogue la prisión permanente revisable para los delitos de extrema crueldad. "Que no se les ponga en libertad hasta que no esté asegurada su rehabilitación de un modo efectivo. Esa es la prisión permanente revisable", insistía Juan Carlos Quer el 28 de noviembre.

José Enrique Abuín continúa en prisión a la espera de sentarse en el banquillo ante un jurado popular. Está acusado de tres delitos: contra la libertad sexual, detención ilegal y homicidio o asesinato.