El coronavirus se lo ha puesto muy difícil a los pacientes con cáncer. A Miguel Ángel le comunicaron su positivo en COVID-19 en plena sesión de quimioterapia. Tenía que lidiar con el cáncer y la pandemia. "Te desenganchan de la máquina de quimio y te llevan corriendo a la planta de COVID. Crees que ha llegado tu momento", explica a laSexta.

Su caso no es único. Porque al cáncer en los últimos meses se le ha unido la pandemia. "Ha originado una emergencia en cáncer que afecta a todos los aspectos: el económico, el sanitario y el psicológico", apunta Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Por eso, en el Día Mundial contra el Cáncer, piden un pacto nacional contra la enfermedad.

Madalina pasó de ser cuidadora a tener que ser cuidada. En verano de 2020 le detectaron cáncer de mama. Tuvo que lidiar con su enfermedad, el cáncer próstata de su marido y la pandemia. Una complicada situación que, según relata a laSexta, les hizo venirse abajo. "Hemos pasado los dos por la misma situación de miedo. Lo más duro es que no te puedes apoyar en tu familia", afirma.

Una sensación de soledad que no solo han sentido ellos. Hasta un 40% de los pacientes con cáncer se ha sentido así. Una soledad a la que también acompaña la ansiedad. "A veces no distinguía si no podía respirar del COVID o de la ansiedad que tenía", recuerda Miguel Ángel ante las cámaras de laSexta, que ahora se encuentra mucho mejor tras empezar a participar en un ensayo clínico pionero.

El caso de Sonia es la otra cara. Ella murió por no estar diagnosticada a tiempo por culpa de la pandemia. "Es muy fuerte que una hermana se te muera en cuatro semanas tras haber sido abandonada durante tres meses", afirma Lydia sin poder contener las lágrimas. Ella aún intenta superar el fallecimeinto de su hermana. Lo peor dice, no poder compartir con ella todo lo que necesitaban. Un cáncer que sigue, que seguirá y que, de momento, tendrá que convivir con la pandemia.