Julio llega con media España de manga larga: empiezan las vacaciones con una drástica bajada de las temperaturas

Cielos cubiertos, e incluso paraguas a 30 de junio en Pamplona. En el Cantábrico no llegan a los 20º grados. "Hemos venido a estar cinco días en invierno, playa cero", comenta un turista en San Sebastián.

Hay que coger la chaqueta, las vacaciones empiezan para muchos con manga larga. En Sitges granizo, violento de madrugada, pero esta mañana sol, aunque el frío se notaba. "Tenía pantalón corto, camiseta corta y ahora llevo pantalón largo, camisa... de todo, llevo una maleta enorme", afirma una turista en Sitges.

Temperaturas atípicas en toda España, hasta 12 grados menos que lo que corresponde a esta época del año. En Sevilla esta noche se han tenido que tapar, día perfecto para cambiar de planes. "Teníamos pensado ir a la playa a pasar el día pero como se está super agusto en la calle, hemos decidido quedarnos aquí", comenta una joven en Sevilla.

Donde sí tienen calor y verano de verdad es en la Comunidad Valenciana. En Baleares, destino por excelencia de vacaciones, están en alerta naranja por tormentas, 25 grados que han vaciado playas y tiendas.

"El tiempo en el souvenir afecta mucho, si no hay sol, no hay playa", comenta una trabajadora en tienda de souvenirs. Los turistas no se lo toman a mal. "Mientras no se repita durante todas las vacaciones, no está mal", afirma un turista. El verano vuelve a venir el domingo.