Unos jóvenes dirigen a un grupo de vacas y toros al interior de una casa

Es una tradición de los jóvenes de Les Coves de Vinromà, en Castellón: dirigir a vacas y toros al interior de una casa para enseguida dejarlos salir y continuar con el encierro. Pero esta vez no vuelven todos al recorrido: tres animales huyen por la puerta de atrás, con la que no se había contado. Y una vaca todavía no ha sido atrapada. En Calahorra, La Rioja, otra vaquilla también ha tenido en vilo a los vecinos. Se escapó de un encierro y fue necesario el despliegue de la guardia civil y la policía para capturarla.

