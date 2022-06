Pau Juan ha ingresado en la cárcel de Picassent, en Valencia, por un delito que asegura no haber cometido. Fue condenado a tres años y medio de prisión por una brutal agresión a un chico en un pub de la que se ha autoinculpado otro joven.

"Estoy mal porque voy a entrar a prisión por un delito que no he cometido. Tenemos pruebas suficientes y un chico que se ha autoincumpaldo, del que han pasado olímpicamente", ha aseverado ante los medios, entre el respaldo de algunos de los vecinos de su pueblo que han acudido a la puerta de la prisión para protestar por la condena.

Isaac Lozano asegura que fue él quien cometió esa agresión. "En estos momentos me cambiaba por él, me cambiaba por él...", ha confesado. Sin embargo, la víctima no le cree. La agresión ocurrió en un pub de Valencia en 2016. La víctima identificó como agresor Pau a través de una foto de Facebook. Sin embargo, Isaac en 2018 reconoció haber sido él.

Según ha explicado, le agredió para defenderse. "Llegó drogado y violento. Y me vaciló y yo le golpeé... y llevaba un vaso en la mano que se le estalló en la cara", ha aseverado.

El abogado de la víctima cree que esta autoinculpación es estratégica, porque para Isaac podría haber prescrito el delito. No obstante, tanto la novia como la familia de Pau reclaman que se reabra el caso. "Nos sentimos muy mal porque nos están destrozando la vida, él no ha sido", ha indicado la pareja del condenado, mientras la madre reconoce sentirse "frustrada" por no haberle podido ayudar. Pau ya está en prisión, pero su abogado espera que en menos de 15 días le den el tercer grado. Además, la defensa confía en que le den el indulto.