Una joven denuncia que fue obligada a salir de un Uber por dirigirse a una clínica para abortar

Una estudiante de 20 años ha contado, en la plataforma Reddit, la historia de cómo un conductor de Uber la dejó en una estación de servicio después de enterarse de que se dirigía a una clínica para abortar.

Obligada a salir de un Uber por dirigirse a una clínica para abortar | Reddit

La chica, que estudia en la Universidad de Nueva York, tomó la dura decisión de no seguir adelante con su embarazo. Como no tiene coche, decidió llamar a un Uber para que la llevara a una clínica, ya que "no se sentía en condiciones de cuidar a un niño". Pero ella no esperaba la reacción del conductor.

Después de un rato en el vehículo, el conductor le preguntó: "¿Vamos a un centro de paternidad planificada?", y ante la negativa insistió: "¿vamos a una clínica de abortos?". La chica se quedo impactada y decidió no contestarle, pero el hombre prosiguió explicándole todas las razones por las que "iba a lamentar esa decisión el resto de su vida".

Ante el silencio de la chica, el conductor decidió dejarla en mitad de la nada, donde había una estación de servicio y una tienda de antigüedades abandonada, alegando que no podía continuar hacia el destino, y que si quería montarse en el coche sería para volver a la ciudad.

Ella se negó a montar de nuevo, y tras varios intentos de contactar con su familia, avisó a su novio, que llamó a un taxi para recogerla en el lugar en el que estaba.

Ahora el conductor ha sido expulsado de Uber, después de que la afectada denunciara a la compañía los hechos sucedidos, pero quiere saber si hay alguna manera de presentar acciones legales contra la empresa.