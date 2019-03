José Antonio Casanueva: "La Justicia colabora más con la delincuencia que con los ciudadanos"

La familia de Marta del Castillo teme que el próximo mes de abril cualquiera de los sospechosos de matar a la joven pueda estar en la calle después de que a Miguel Carcaño le hayan concedido el segundo grado. " Es otro jarro de agua fría que la Justicia nos ha echado encima. Nos hemos enterado a través de la prensa", ha declarado José Antonio Casanueva, abuelo de Marta.



Carcaño fue condenao a 21 años y tres meses por el asesinato de Marta del Castillo, ahora cumple condena en una prisión de Ciudad Real en segundo grado y si el juez lo estima oportuno podría tener permisos de fin de semana. Este hecho no debería suceder porque el condenado no cumple los requisitos. "Es un asesinato grave y todavía le quedan 15 años por cumplir", ha comentado Luis Ramiro, Presidente de la Asociación de abogados penalistas.



El otro condenado por el caso Marta del Castillo fue Javier García alias 'El cuco'. Fue juzgado por un tribunal de menores y finalmente condenado por encubrimiento. En este momento permanece en libertad vigilada. Por otra parte, Samuel Benítez, el hermano de Carcaño y su novia no fueron condenados por falta de pruebas.

Después de todo ello, a la familia de Marta del Castillo tiene la sensación de que no se ha hecho justicia. " La Justicia colabora más con la delincuencia que con los ciudadanos", ha sentenciado el abuelo de Marta.