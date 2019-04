Retrasos, olor a quemado y muchos enfados por el caos en el Cercanías de Barcelona

Aglomeraciones, prisas para llegar al trabajo y enfados. El caos se ha apoderado de las líneas ferroviarias y del Metro de Barcelona, y miles de pasajeros han vivido una odisea para desplazarse por la ciudad, después de que el humo procedente de un incendio en una estación en desuso ha invadido los túneles y ha impedido la circulación de trenes y metro.

El olor a humo ha invadido los andenes y la sensación de que algo se quemaba se podía notar incluso desde la calle, donde los usuarios se agolpaban ante algunos de los accesos cerrados de las estaciones de la línea 1 del Metro, parcialmente paralizada por el incendio de una antigua estación situada entre Arc de Triomf y Clot-Aragó, que ya ha sido extinguido por los Bomberos.

En la plaza de Cataluña, nudo de comunicaciones de la ciudad, con autobuses, dos líneas de metro, Cercanías y Ferrocarriles de la Generalitat, la confusión ha sido la tónica general y los usuarios han tenido que buscar alternativas de transporte para llegar a su trabajo, al que muchos han llegado con retraso.



Es el caso de Jesús que ha tenido que usar el coche después de validar el billete en Vilanova i la Geltrú para ir hacia Barcelona pero una vez en el andén, se ha dado cuenta de que no había servicio de trenes, lo que le ha supuesto perder el dinero del billete y llegar con retraso a su destino. "Por suerte tengo parking en el trabajo y no he tenido que pagar ocho horas de un aparcamiento para tener el coche allí todo el día, porque si no me habría dejado mucho dinero", ha asegurado.



También ha habido muchos enfados por los reiterados problemas en el servicio de Cercanías de Barcelona de los últimos años, como en el caso de Fernando, que ha indicado que "en Cataluña estamos asistiendo a demasiadas averías de ferrocarriles y uno piensa: ¿Qué es lo que ocurre?".

Además del cierre de las estaciones de Cercanías del centro, la línea 1 de Metro ha quedado cortada entre las estaciones de Universitat y Glòries, lo que significa que han dejado sin servicio las céntricas estaciones de Catalunya, Urquinaona, Arc de Triomf y Marina, cosa que ha agravado el caos de movilidad en la ciudad. Finalmente la circulación de trenes en todos los túneles de Barcelona ha quedado restablecida, una vez han sido ventilados del humo acumulado.