Inma Cuesta denuncia el abuso de Photoshop: "Esto sobrepasa los límites de la realidad y me avergüenza"

“Sentido de la belleza absolutamente irreal”, es la denuncia de la actriz Inma Cuesta en las redes sociales, avergonzada del exceso de retoques de Photoshop. Es portada en 'El Dominical'. Pero ella misma muestra la foto real y critica la reducción de brazos, de culo, estiramiento de cuello… Los retoques son muy habituales, no tanto que actrices o modelos lo critiquen abiertamente.

‘Los miércoles no existen’ es la película que promociona la actriz Inma Cuesta. El motivo por el que aparece junto a Eduardo Noriega en el suplemento ‘El Dominical’. Pero lo que a ella le ha molestado, no es la promoción, sino los excesivos retoques fotográficos en su foto de portada “verte y no reconocerte, descubrir que tu imagen está en manos de personas que tienen un sentido de la belleza absolutamente irreal”.

En su propio Twitter y en su Instagram, Inma Cuesta ha dejado ver los efectos del Photoshop gracias a una comparación de la fotografía original en la sesión fotográfica y la portada final. La actriz critica que le hayan quitado parte de su culo, que le hayan reducido el tamaño del brazo y que le hayan aumentado el de su cabeza para estirar y estilizar su cuello verdadero “no entiendo la necesidad de retocar mi cuerpo hasta dejarme casi en la mitad de lo que soy, no es la primera vez que me pasa”.

Las críticas de la actriz a los habituales efectos del retoque fotográfico han animado los comentarios de apoyo en las redes sociales. Incluso, de compañeras de profesión. La Inma verdadera es una actriz acostumbrada a posar y a lucir belleza en las portadas.

Esas en las que el retoque fotográfico, asegura el fotógrafo Valerio Rioja, es ya elemento fundamental. Una herramienta tramposa que a veces ayuda mejorar la imagen de la fotografiada. En otras ocasiones hace que una modelo pierda un culo que quizá, no tenía nada malo. Pasarse con el Photoshop puede hacer caer en errores como que nadie se crea el resultado final.

Inma cuesta tiene claro que hay que buscar la naturalidad. No pasa nada si alguien no sale favorecido del todo en la foto “reivindicar con fuerza la necesidad de decidir y defender lo que somos, independientemente de modas, estereotipos o cánones de belleza”. En definitiva, mostrar siempre nuestra imagen sin trampa, ni cartón.