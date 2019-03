Huelga de trabajadores de Comisiones Obreras porque el sindicato despide con 20 días

Los 18 trabajadores del Gabinete Jurídico de CCOO de Cataluña a los que el pasado viernes se les entregó una carta de despido han iniciado una huelga de dos días, después de que ayer fracasaran las negociaciones entre las dos partes, ha informado el sindicato.

Fuentes del comité de empresa han declarado que su objetivo con la huelga es la readmisión de todos los trabajadores para poder estudiar los motivos del despido y buscar alternativas al ERE. Si finalmente se viera que esta es la única opción, el comité exige que este acogimiento al ERE se haga de forma voluntaria.

En el caso de que no hubiera suficientes voluntarios, el comité considera que se deberían buscar "criterios objetivos"que tuvieran en cuenta la situación personal de los trabajadores en la elección de los despedidos.

En este sentido, ponen el ejemplo de una mujer que ha sido incluida en el ERE con dos hijos y un marido parado de larga duración que ya no cobra indemnización.

La dirección del sindicato alega que los motivos de los despidos son "la crisis económica y las consecuencias en el ámbito jurídico de las últimas reformas laborales" que, asegura, implica "necesariamente" la extinción de 18 contratos de trabajo y la "readecuación de algunos conceptos retributivos que deben homologarse al resto de trabajadores del sindicato".

Asimismo, afirman que siempre se ha ofrecido a los afectados una indemnización de 40 días por año trabajado con un máximo de 18 mensualidades, mientras que, según el comité de empresa, ayer fue la primera vez que se les brindó dichas condiciones que, finalmente, rechazó para iniciar la huelga.

CCOO asegura, además, que han propuesto estudiar también planes de rentas para los afectados cercanos a la jubilación anticipada -mayores de 58 años-, "siempre que el coste sea similar a la indemnización mejorada de los 40 días".

Desde el comité alegan que el Gabinete jurídico siempre ha sido rentable y que si ahora no lo es la culpa debería recaer sobre los gestores y no sobre los trabajadores. Han enfatizado asimismo que "muchas secciones y comités de empresa de CCOO les están apoyando" y que "lo que está pasando no lo está haciendo el sindicato sino cuatro o cinco personas a las que se les pedirán responsabilidades".