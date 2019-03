¿Hubo irregularidades en el rescate de los espeleólogos fallecidos en Marruecos?

El presidente de la Federación Andaluza de Montañismo (FAM), Julio Perea, ha lamentado el fallecimiento de los dos espeleólogos en un accidente ocurrido en el sur de Marruecos y ha destacado que "el desenlace podría haber sido otro" si el operativo del Gobierno español hubiera actuado antes en la zona.

El pasado viernes, Interior puso a disposición del Gobierno marroquí un operativo de rescate dotado de siete especialistas, pero Marruecos tardó 48 horas en autorizar su colaboración. En un primer momento, comunican a España que no es necesario que se desplaces hasta suelo marroquí para después dar marcha atrás y permitir la participación del equipo español dada la complicación del operativo.



Perea ha destacado la eficacia del equipo especial de rescate español, que dos horas después de llegar hasta el barranco del accidente ya había avanzado más que los efectivos de la Gendarmería marroquí durante días. Además, ha detallado que mantiene el contacto diario con el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, con el que planea la repatriación del único superviviente y de los cuerpos de los dos fallecidos.



Los dos muertos en el accidente son el inspector jefe de la Policía Nacional José Antonio Martínez, granadino de 41 años destinado en Almería, y Gustavo Virués, un gaditano de la misma edad, ambos espeleólogos experimentados. El único superviviente del grupo es el agente de la escala básica de la Policía Juan Bolívar Bueno, de 27 años, granadino destinado en Madrid, y que ya ha sido rescatado.



Asimismo, José Morilla, compañero de los espeleólogos fallecidos, ha asegurado que "Gustavo Virues ha muerto en la montaña, pero a José Antonio Martínez lo han matado entre el Gobierno español y el marroquí". Al Gobierno de España lo acusa de "no haber puesto los medios necesarios para poderlo rescatar". En una entrevista a Canal Sur Radio, ha calificado los hechos de "pesadilla" y ha asegurado que "José Antonio estaba vivo. Se ha tirado seis días y medio en lo alto de una piedra rodeado de nieve desde que dimos la voz de alerta , y no han hecho absolutamente nada por sacarlo".



Al respecto, Mariano Rajoy ha agradecido el "gran esfuerzo" de Marruecos para intentar rescatar a los espeleólogos y ha asegurado que el país vecino tuvo en esa operación "buena voluntad y afán de colaboración". El jefe del Ejecutivo ha señalado, en una entrevista en RNE, que fue un accidente en una zona de acceso muy complicado y ha subrayado que todas estas operaciones de rescate son difíciles.



"El Gobierno, desde que tuvimos conocimiento de estos acontecimientos, pusimos a disposición de las autoridades marroquíes un equipo de rescate", ha añadido Rajoy ha precisado que Marruecos ha hecho "un gran esfuerzo" y ha puesto todo de su parte y, ante los reproches que está habiendo por el hecho de que el país vecino tardara en autorizar la entrada del equipo de rescate español, ha señalado que "cuando no se está allí es muy difícil opinar".