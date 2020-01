PISCIS

SALUD: Un pequeño mareo por una bajada de tensión, quizá por el excesivo calor, te llevará a sentir debilidad.

DINERO: Por el coche o alguna máquina de la casa vas a tener un gasto extra. Riesgo de perder un objeto personal por un descuido.

AMOR: Con un poco de paciencia puedes conseguir que tu relación actual se consolide y salga adelante, pero tienes que poner más sentimiento e ilusión.

ACUARIO

SALUD: Tendrás algún problema relacionado con los ojos. Si vas a la piscina, procura utilizar gafas para bañarte. Durante el día, protégete con gorra y gafas.

DINERO: No esperes que la suerte te llegue sin trabajar. Pero si estás esperando una propuesta o confirmación de trabajo, es posible que la recibas pronto.

AMOR: Tu pareja te demuestra que está a tu lado en las dificultades y sentirás su pasión y su generosidad. Si tienes familia lejos, recibirás buenas noticia.

CAPRICORNIO

SALUD: La zona lumbar te puede dar un aviso. Si te resientes de un problema de hace tiempo, no te automediques sin hablar antes con un doctor.

DINERO: Las personas de tu mismo sexo te pueden ayudar o proteger en el trabajo y en la suerte. Habla claro de tu economía y no quieras aparentar.

AMOR: La familia te arropa como nunca y te sientes muy querida. Si estás sin pareja, tendrás ocasión de conocer a alguien en un sitio poco habitual.

SAGITARIO

SALUD: Si te duelen las rodillas, evita las caminatas largas y los deportes y acude a un médico. No será nada importante.

DINERO: Puede producirse algún problema en tu trabajo que te preocupe pero que no debe agobiarte. Te gusta la responsabilidad y pueden darte más.

AMOR: Todo te sale bien y puedes ligar cuanto te propongas. No coquetees con personas que ya están comprometidas ni juegues con los sentimientos.

ESCORPIO

SALUD: Los masajes, el yoga, el baile o la gimnasia te pondrán en forma y te vas a sentir renacer. No tomes grasas y cuida al máximo tus cabellos.

DINERO: Buenas noticias en temas laborales: a lo mejor recibes ofertas relacionadas con viajes, traslados o cambios. Un familiar te dará una alegría.

AMOR: No quieras ir tan deprisa ya que el coqueteo es lo que más te gusta. Si no te apetece seguir con lo que tienes, habla claro y déjalo ya.

LIBRA

SALUD: Cuida tu piel, no bebas demasiado alcohol y trata de ser prudente a la hora de conducir. Tu estómago te puede dar un pequeño aviso.

DINERO: Un jefe que parece apreciarte, te va a decepcionar. Ten cuidado con las envidias y rencores en el trabajo. El número 7 te dará suerte.

AMOR: Buena etapa en el plano sentimental en este momento, puedes conseguir de tu pareja lo que quieras. No te enfades demasiado.

VIRGO

SALUD: Puede dolerte la cintura, la zona lumbar y, en general, la espalda. No hagas movimientos bruscos y vigila tu espalda.

DINERO: No hagas locuras con el trabajo ni con los estudios. Analiza los cambios. No tires por la borda un gran contrato por un momento de rabia.

AMOR: Te rodea el cariño de tu familia, pero, por egoísmo, algún amigo te adula y te quiere agobiar para conseguir algo de ti. Ten cuidado.

LEO

SALUD: A causa del calor y del cansancio sufrirás algún mareo o lipotimia. Procura alimentarte adecuadamente y dormir todo lo que necesites.

DINERO: Ten fe en tus posibilidades y así conseguirás aquello que te propongas. Estás en un buen momento para ascender.

AMOR: Puedes pasártelo muy bien con tu pareja, que estará pendiente de ti más que nunca. Los niños, te darán gratas alegrías.

CÁNCER

SALUD: No te obsesiones demasiado con algo que no tienes ahora, y no tomes medicamentos sin que te los receten. Hacer ejercicio.

DINERO: Tendrás suerte en el trabajo y puede que un jefe o superior te hable de una mejora. Si tienes un pago que te agobia, saldrás bien de él.

AMOR: Debes ser más apasionada con tu pareja y tratar de demostrar todo lo que eres capaz de dar. No te metas en líos con gente más joven.

GÉMINIS

SALUD: Estás aburrida, desmoralizada y te sientes en baja forma. Evita comer a todas horas, luego te pones de mal humor, Intenta hacer deporte.

DINERO: No dudes de tu fuerza y valía personal para conseguir las metas que te propongas. El número 6, puede darte suerte en el juego.

AMOR: Si hablas claro con tu pareja, las cosas pueden mejorar mucho. Si tu corazón está solo, conocerás a una persona fascinante.

TAURO

SALUD: Dedica parte de tu tiempo libre a cuidar tu físico, hará que te sientas en forma y mucho más optimista. No bebas alcohol y mima tu piel.

DINERO: Controla tu economía y no gastes lo que no tienes. La familia te obliga a despilfarrar demasiado y la casa se lleva tus ahorro.

AMOR: Si estás viviendo una etapa tensa o de soledad, no te preocupes, pronto se acabará y comenzarás a conocer a muchas personas.

ARIES

SALUD: Puedes recaer en un pequeño mal, cuyo remedio conoces y del que te repondrás pronto. Hace tiempo que las cervicales te duelen.

DINERO: Si tienes que llevar a cabo una venta importante, espera un tiempo, porque éste es mal momento. La familia no te ayudará.

AMOR: Tu familia te va a demostrar cariño y atención, pero en tu vida privada puede que te sientas un poco apática. No te preocupes.

