PISCIS

SALUD: Si no vas con precaución puedes caerte en un sitio público. Los despistes y las prisas no te favorecen. Tendrás que cuidar de un familiar.

DINERO: Un buen amigo te pedirá ayuda económica, pero ten cuidado porque luego te costará recuperar el dinero. Deja volar la imaginación.

AMOR: Dejas salir muchas rarezas. Procura tirar de la seducción y ser más sensual en la intimidad. No coquetees con las parejas de tus amigos.

ACUARIO

SALUD: Un dolor inoportuno de muelas te puede complicar las cosas con el oído. Debes ser precavido y lavarte aún más los dientes.

DINERO: Te harán un regalo que te encantará. Tendrás que reunirte con tus compañeros de trabajo por un asunto serio. Sé prudente.

AMOR: Te atrae la juerga y puedes conocer a alguien muy divertido que cale hondo en ti. No hagas planes, cambiarás de un día para otro.

CAPRICORNIO

SALUD: Te supera el cansancio y en esta época del año te viene bien tomar alguna vitamina. Debes caminar, tomar el sol y consumir más fruta.

DINERO: Si tienes una responsabilidad relacionada con el público, vas a pasar un poco de agobio. Los cambios en el trabajo pueden ser rápidos.

AMOR: Despertarás las envidias porque tu relación va muy bien y sabes que la gente que te rodea duda de tanta felicidad. Vive a tope tu amor.

SAGITARIO

SALUD: Sufrirás dolores reumáticos que te harán acudir a un médico. Evita manipular aparatos eléctricos, puedes sufrir un accidente.

DINERO: Notarás el apoyo de un amigo de siempre que te ayudará mas que tu propia familia. Ten cuidado, que te pueden timar por teléfono.

AMOR: Te enfadas por nada y luego no sabes rectificar. En la vida íntima estás en baja forma, pero te quieren. Los niños te darán alegrías.

ESCORPIO

SALUD: Visitar un balneario o darte baños con sales en tu casa te ayudarán a relajarte. Haz yoga o gimnasia pasiva; la actividad es buena.

DINERO: Quizá veas gente alrededor de ti que colabore en tus proyectos para que ganes dinero, pero cuidado con las personas de tu mismo sexo.

AMOR: Posibilidad de iniciar una relación con alguien que conoces desde hace tiempo y que tiene que ver con tu trabajo.

LIBRA

SALUD: Ve con mucho cuidado y mira bien dónde pisas, ya que puedes sufrir una caída y torcerte un tobillo. No hagas locuras.

DINERO: Si debes dinero, trata de devolverlo cuanto antes. Una avería de un aparato de la casa te obliga a un inesperado gasto.

AMOR: Debes hablar todas tus dudas con tu pareja, que tiene mucha paciencia contigo. A veces tienes un humor insoportable.

VIRGO

SALUD: Dormir en un colchón duro favorecerá tu salud. Tu espalda precisa atención y nadar puede beneficiarte. Toma baños de agua salada.

DINERO: En un reparto o testamento de un familiar no directo puedes verte muy beneficiada. Buen momento para los trabajos creativos.

AMOR: Vive a tope la pasión y el sexo, pero cuídate de comentarlo en público, te puede perjudicar. No pienses que eres un bicho raro.

LEO

SALUD: Si tienes el vicio de fumar, déjalo porque tus vías respiratorias te darán un aviso. No pienses que por eso vas a engordar y busca apoyo.

DINERO: Medita un poco la decisión si tienes que confirmar o renovar un trabajo. Quizá ahora la economía no sea lo más importante en tu vida.

AMOR: No dudes de lo que no has visto y no te dejes llevar por lo que la gente cuente. Va siendo hora de valorar el amor.

CÁNCER

SALUD: Tomar el sol y hacer un poco de ejercicio al aire libre te vendrá estupendamente. Si notas que tu pulso se altera, acude a un médico.

DINERO: No seas generosa con quien no se lo merece. Gastarás unos ahorros en un bonito viaje que será bueno para relajar tu ánimo y divertirte.

AMOR: El amor te mantiene joven y necesitas que la familia te demuestre cariño. Ligas con facilidad, pero no quieres líos y te lo tomarlo a broma.

GÉMINIS

SALUD: Buen momento para mejorar tu dieta y hacer un poco de ejercicio. Una visita al oculista no te vendrá mal.

DINERO: Discutir con compañeros de trabajo con criterios diferentes al tuyo funcionará si eres flexible y sabes escuchar.

AMOR: Discutes con tu pareja por pequeñas diferencias, pero hay una gran base de cariño en vuestra relación. Vive momentos de pasión.

TAURO

SALUD: Cuidado con subirte a sillas, muebles o escaleras, porque podrías sufrir una caída en tu propia casa. Cuida tus brazos y tus piernas.

DINERO: Crisis en negocios o trabajos que tienen que ver con el público. Si llevas poco tiempo en tu puesto, te irá bien.

AMOR: Esperas que tu pareja cambie, pero quizá eres tú quien tienes que demostrar interés. Te esperan ratos íntimos maravillosos.

ARIES

SALUD: Los ronquidos son imposibles de remediar ya que a lo mejor es por una sinusitis. Acude al doctor. Cenar o beber en exceso afecta.

DINERO: Los amigos te demuestran su apoyo en un momento difícil. Una venta familiar se retrasa y el dinero no llega.

AMOR: Si buscas una aventura rara, corres el riesgo de sentirte mal. A veces, teniendo algo muy bueno junto a ti, lo pierdes por una tontería.

