Emotivo homenaje a las 154 víctimas del accidente de Spanair cuando se cumplen ocho años de la tragedia

Homenaje y recuerdo a las 154 personas fallecidas en el accidente de Spanair hace ocho años. En Madrid donde se produjo el accidente en el despegue y en Canarias, destino final del fatídico JK50-22. Un aniversario envuelto en la reivindicación por las indemnizaciones. La aseguradora Mapfre sigue sin pagar ocho años después del accidente.

Un día cargado de homenajes, que han empezado en el parque Juan Carlos I, en el monolito en recuerdo a las víctimas. Después ha continuado en el aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barajas, con una ofrenda floral y a continuación familiares y supervivientes de ese vuelo JK50-22 han asistido a la pista 36L, donde se produjo ese accidente del vuelo de Spanair.

En un acto intimo, han guardado un minuto de silencio, justo a la hora en la que se produjo ese accidente. Ha sido un día cargado de emoción y recuerdos. Los familiares coinciden en que no se debe olvidar lo que sucedió y, sobre todo, siguen reclamando verdad y justicia. No entienden como se puede archivar la causa.

En Madrid y en Barcelona, la justicia hace solo unos días decidió dar la razón a una familia y aplicar el reglamento internacional.

"Los muertos no vuelven por desgracia y la Justicia no actúa", ha afirmado una de los familiares. "Estamos esperanzados de que se vuelva a reabrir el caso", ha añadido otro. "Se mira con el mismo dolor que hace ocho años, el tiempo no sana las heridas", han manifestado.