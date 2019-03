Un hombre se atrinchera armado en su domicilio en Murcia

El equipo de negociadores de la Policía Nacional está tratando de convencer al individuo que se ha atrincherado en su vivienda, en pleno de centro de Murcia, para que salga de ésta, según han confirmado fuentes policiales. Esta persona no quiere salir de su domicilio y no reivindica nada.



Se trata de un hombre, de 43 años y nacionalidad española, que padece algún tipo de problema psíquico y alguna minusvalía. Se ha atrincherado en su vivienda, en el edificio '9 pisos' de Murcia, donde se encuentra solo y con lo que podría ser un arma detonadora, es decir un tipo de arma que hace ruido pero que no dispara.

Según ha manifestado su hermana, no se ha querido tomar la medicación y le ha negado la entrada a su domicilio, un sexto piso. Tras atrincherarse, la Policía Nacional ha acordonado toda la manzana, al mismo tiempo que permanecen en el lugar agentes de la Policía Local.



El individuo ha amenazado con tirarse por la ventana pero finalmente no ha sido así y posiblemente habría podido disparar con un arma de fogueo a un policía local, que no ha resultado herido, un extremo que está aún por confirmar.