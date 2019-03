El Samur no estaba informado de la fiesta del Madrid Arena

Los servicios de emergencia se enteraron casi por casualidad de que en el Madrid Arena se iba a celebrar una macrofiesta. Así lo ha explicado su director Alfonso del Álamo en la comisión de investigación: "Al parecer, en los servicios previstos por la Policía Municipal estaba incluido en la noche de Halloween un servicio llamado Thriller music park a celebrarse en el Madrid Arena, sin mayor información".

Alfonso del Álamo ha dicho que no recibieron ningún tipo de aviso por parte de nadie. Ni de la organizadora de la fiesta ni de Madrid, espacios y congresos. Y que por eso no se elaboró ningún dispositivo preventivo. "No se recibió ni comunicación ni solicitud de valoración, ni petición de servicios por parte de la Dirección de coordinación de actos públicos, ni por parte de Madrid, espacios y congresos, ni por parte de la organización promotora del evento".

"Una dirección general que depende de la vicealcaldía", según afirma Jaime Lissavetzky, portavoz del PSM en el Ayuntamiento de Madrid, "con lo cual hay una negligencia". Del Álamo también ha criticado duramente al equipo médico que atendió a las víctimas, dirigido por Simón Viñals. Ha explicado que les encontraron en la enfermería sin aplicar las técnicas de reanimación avanzada convenientes, precisamente Carlos Viñals, hijo de Simón Viñals, al que echó una mano como médico en la noche de Halloween, no ha acudido a comparecer a la comisión. Tampoco el equipo del Samur que actuó esa noche, porque el Partido Popular les ha vetado.